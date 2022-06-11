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19:03 • 12690 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 63303 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 100288 просмотра

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15 марта, 13:08 • 78138 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 55594 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Территорию "Азота" обстреливают часами: из радиаторов вытекло масло и вспыхнул пожар

Территорию "Азота" обстреливают часами: из радиаторов вытекло масло и вспыхнул пожар

Киев • УНН

 • 118827 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Территорию "Азота" обстреливают часами из артиллерии, произошел большой пожар после попадания российских снарядов в радиаторы, из которых вытекло масло. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, передает УНН

Цитата

“Территорию завода „Азот“ обстреливают очень мощно, часами просто тяжелым калибром. Уничтожая там все. Даже масло вытекло из радиаторов, десятки тонн. Очень мощный пожар был”, — сообщил Гайдай.

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Российские захватчики обстреляли территорию цеха производства аммиака на северодонецком "Азоте", по Луганской области еще четверо погибших людей.

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