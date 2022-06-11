Территорию "Азота" обстреливают часами: из радиаторов вытекло масло и вспыхнул пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Территорию "Азота" обстреливают часами из артиллерии, произошел большой пожар после попадания российских снарядов в радиаторы, из которых вытекло масло. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, передает УНН.
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“Территорию завода „Азот“ обстреливают очень мощно, часами просто тяжелым калибром. Уничтожая там все. Даже масло вытекло из радиаторов, десятки тонн. Очень мощный пожар был”, — сообщил Гайдай.
Раньше
Российские захватчики обстреляли территорию цеха производства аммиака на северодонецком "Азоте", по Луганской области еще четверо погибших людей.
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