Втручання у російські вибори: у МЗС РФ пояснили, чому викликали посла США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Посла США в Москві Джона Саллівана викликали у МЗС РФ через втручання у російські вибори. Про це в своєму Telegram-каналі написала Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН.
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«Прочитала 3 версії виклику посла США в МЗС Росії. Все-таки МЗС викликав, МЗС і знає справжню причину виклику. Причина одна - втручання в російські вибори. Сподіваємося, саме так і буде повідомлено американськими дипломатами в Вашингтон. А не так, як написано в відірваному від реальності прес-релізі американського посольства», - повідомила Захарова.
Контекст
Раніше стало відомо, що посла США в Москві Джона Саллівана викликали в МЗС РФ.
Інші федеральні ЗМІ писали, що приводом для виклику посла стала відмова російським журналістам в акредитації на захід, який пройде 11 вересня в Нью-Йорку в пам’ять про жертви теракту в 2001 році. Пізніше частина агентств анулювала повідомлення.
Відмову в акредитації отримали, зокрема, три кореспондента ТАСС і журналісти ще кількох пропагандистських агентств.