Втручання у російські вибори: у МЗС РФ пояснили, чому викликали посла США

Цитата

«Прочитала 3 версії виклику посла США в МЗС Росії. Все-таки МЗС викликав, МЗС і знає справжню причину виклику. Причина одна - втручання в російські вибори. Сподіваємося, саме так і буде повідомлено американськими дипломатами в Вашингтон. А не так, як написано в відірваному від реальності прес-релізі американського посольства», - повідомила Захарова.

Контекст

Раніше стало відомо, що посла США в Москві Джона Саллівана викликали в МЗС РФ.

Інші федеральні ЗМІ писали, що приводом для виклику посла стала відмова російським журналістам в акредитації на захід, який пройде 11 вересня в Нью-Йорку в пам’ять про жертви теракту в 2001 році. Пізніше частина агентств анулювала повідомлення.

Відмову в акредитації отримали, зокрема, три кореспондента ТАСС і журналісти ще кількох пропагандистських агентств.