Вмешательство в российские выборы: в МИД РФ объяснили, почему вызвали посла США
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД РФ из-за вмешательства в российские выборы. Об этом в своем Telegram-канале написала Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН.
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“Прочитала 3 версии вызова посла США в МИД России. Все-таки МИД вызвал, МИД и знает настоящую причину вызова. Причина одна — вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет сообщено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства”, - сообщила Захарова.
Контекст
Ранее стало известно, что посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД РФ.
Другие федеральные СМИ писали, что поводом для вызова посла стал отказ российским журналистам в аккредитации на мероприятие, которое пройдет 11 сентября в Нью-Йорке в память о жертвах теракта в 2001 году. Позже часть агентств аннулировало сообщение.
Отказ в аккредитации получили, в частности, три корреспондента ТАСС и журналисты еще нескольких пропагандистских агентств.