Російських журналістів не акредитували на заходи до річниці терактів 11 вересня. Посла США викликали у МЗС РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Посла США в Москві Джона Саллівана викликали в МЗС РФ, передає кореспондент федерального агентства ТАСС, пише УНН.
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ТАСС зазначає, що Салліван не став відповідати на питання журналістів і без коментарів зайшов в будівлю.
Інші федеральні ЗМІ писали, що приводом для виклику посла стала відмова російським журналістам в акредитації на захід, який пройде 11 вересня в Нью-Йорку в пам’ять про жертви теракту в 2001 році. Пізніше частина агентств анулювала повідомлення.
Відмову в акредитації отримали, зокрема, три кореспондента ТАСС і журналісти ще кількох пропагандистських агентств. “На жаль, через величезну кількість заявок і брак місця ми не можемо задовольнити ваш запит”, — говорилося в листі організаторів, який привели російські ЗМІ.
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Церемонія відбудеться на місці обвалення веж-близнюків Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку.