Российских журналистов не аккредитовали на мероприятия к годовщине терактов 11 сентября. Посла США вызвали в МИД РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД РФ, передает корреспондент федерального агентства ТАСС, пишет УНН.
Детали
ТАСС отмечает, что Салливан не стал отвечать на вопросы журналистов и без комментариев зашел в здание.
Другие федеральные СМИ писали, что поводом для вызова посла стал отказ российским журналистам в аккредитации на мероприятие, которое пройдет 11 сентября в Нью-Йорке в память о жертвах теракта в 2001 году. Позже часть агентств аннулировала сообщение.
Отказ в аккредитации получили, в частности, три корреспондента ТАСС и журналисты ещё нескольких пропагандистских агентств. “К сожалению, из-за огромного количества заявок и нехватки места мы не можем удовлетворить ваш запрос”, — говорилось в письме организаторов, которое привели российские СМИ.
Добавим
Церемония состоится на месте обрушения башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.