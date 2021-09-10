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Российских журналистов не аккредитовали на мероприятия к годовщине терактов 11 сентября. Посла США вызвали в МИД РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД РФ, передает корреспондент федерального агентства ТАСС, пишет УНН.

Детали

ТАСС отмечает, что Салливан не стал отвечать на вопросы журналистов и без комментариев зашел в здание.

Другие федеральные СМИ писали, что поводом для вызова посла стал отказ российским журналистам в аккредитации на мероприятие, которое пройдет 11 сентября в Нью-Йорке в память о жертвах теракта в 2001 году. Позже часть агентств аннулировала сообщение.

Отказ в аккредитации получили, в частности, три корреспондента ТАСС и журналисты ещё нескольких пропагандистских агентств. “К сожалению, из-за огромного количества заявок и нехватки места мы не можем удовлетворить ваш запрос”, — говорилось в письме организаторов, которое привели российские СМИ.

Добавим

Церемония состоится на месте обрушения башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

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