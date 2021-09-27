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"Вторгнення в приватне життя": Макрон подав скаргу на папараці

"Вторгнення в приватне життя": Макрон подав скаргу на папараці

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон подав скаргу на папараці Тібо Даліфарда через вторгнення в приватне життя, повідомляє телеканал Europe 1, передає УНН.

Деталі

Телеканал зазначає, що протягом останніх двох тижнів Даліфард проводив перед Єлисейським палацом виставку фотографій французьких президентів на відпочинку. З-поміж фотографій був Макрон.

Президента Франції зняли на гідроциклі з купальним приладдям. Фотографія була зроблена в минулому році, вказує Europe 1.

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У підсумку, за заявою Макрона, паризька прокуратура порушила справу про вторгнення в приватне життя. Наступного тижня Даліфард повинен буде з’явитися в поліцію на допит. Для цього в Сан-Тропе, де проживає фотограф, попрямують двоє поліцейських з відділу по боротьбі зі злочинністю.

Доповнення

Цей випадок для Макрона не перший. У 2017 році він подав до суду на папараці за спробу сфотографувати його з дружиною Бріджит Макрон на відпочинку. Тоді обвинуваченим у справі теж виступив Даліфард. Проте, в знак примирення президент Франції відкликав свою заяву.

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