"Вторжение в частную жизнь": Макрон подал жалобу на папарацци
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон подал жалобу на папарацци Тибо Далифарда из-за вторжения в частную жизнь, сообщает телеканал Europe 1, передает УНН.
Детали
Телеканал отмечает, что в течение последних двух недель Далифард проводил перед Елисейским дворцом выставку фотографий французских президентов на отдыхе. Среди фотографий был Макрон.
Президента Франции сняли на гидроцикле с купальным принадлежностями. Фотография была сделана в прошлом году, указывает Europe 1.
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В итоге, по заявлению Макрона, парижская прокуратура возбудила дело о вторжении в частную жизнь. На следующей неделе Далифард должен будет явиться в полицию на допрос. Для этого в Сан-Тропе, где проживает фотограф, отправятся двое полицейских из отдела по борьбе с преступностью.
Дополнение
Этот случай для Макрона не первый. В 2017 году он подал в суд на папарацци за попытку сфотографировать его с женой Бриджит Макрон на отдыхе. Тогда обвиняемым по делу тоже выступил Далифард. Однако, в знак примирения президент Франции отозвал свое заявление.