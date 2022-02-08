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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Вторгнення Росії в Україну матиме серйозні наслідки – міністр фінансів Німеччини

Вторгнення Росії в Україну матиме серйозні наслідки – міністр фінансів Німеччини

Київ • УНН

 • 22581 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністр фінансів Крістіан Лінднер заявив у вівторок, що Німеччина абсолютно ясно заявила, що Росія зіткнеться з серйозними наслідками, якщо вона вторгнеться в Україну, але він не сказав, чи буде зупинений газопровід "Північний потік — 2". Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Деталі

Лінднер, виступаючи на онлайн-конференції, організованій Deutsche Bank, сказав, що не буде міркувати про конкретні санкційні заходи проти Росії.

"Нам абсолютно ясно, що порушення територіальної цілісності (України) матиме серйозні наслідки", — сказав він.

Додамо

Президент США Джо Байден попередив у понеділок, що в разі вторгнення Росії "Північного потоку-2 більше не буде". Він не уточнив, як він зупинить це, але підкреслив єдність з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Шольц сказав, що Сполучені Штати і Німеччина мають однаковий підхід до України, Росії і санкцій, але не підтвердив безпосередньо плани щодо "Північного потоку — 2" і не згадав публічно трубопроводу під час свого одноденного візиту до Вашингтона.

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