Вторгнення Росії в Україну матиме серйозні наслідки – міністр фінансів Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністр фінансів Крістіан Лінднер заявив у вівторок, що Німеччина абсолютно ясно заявила, що Росія зіткнеться з серйозними наслідками, якщо вона вторгнеться в Україну, але він не сказав, чи буде зупинений газопровід "Північний потік — 2". Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Деталі
Лінднер, виступаючи на онлайн-конференції, організованій Deutsche Bank, сказав, що не буде міркувати про конкретні санкційні заходи проти Росії.
"Нам абсолютно ясно, що порушення територіальної цілісності (України) матиме серйозні наслідки", — сказав він.
Додамо
Президент США Джо Байден попередив у понеділок, що в разі вторгнення Росії "Північного потоку-2 більше не буде". Він не уточнив, як він зупинить це, але підкреслив єдність з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Шольц сказав, що Сполучені Штати і Німеччина мають однаковий підхід до України, Росії і санкцій, але не підтвердив безпосередньо плани щодо "Північного потоку — 2" і не згадав публічно трубопроводу під час свого одноденного візиту до Вашингтона.