Вторжение России в Украину будет иметь серьезные последствия – министр финансов Германии
Киев • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Министр финансов Кристиан Линднер заявил во вторник, что Германия совершенно ясно заявила, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если она вторгнется в Украину, но он не сказал, будет ли остановлен газопровод "Северный поток — 2". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
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Линднер, выступая на онлайн-конференции, организованной Deutsche Bank, сказал, что не будет рассуждать о конкретных санкционных мерах против России.
"Нам совершенно ясно, что нарушение территориальной целостности (Украины) будет иметь серьезные последствия", — сказал он.
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Президент США Джо Байден предупредил в понедельник, что в случае вторжения России "Северного потока-2 больше не будет". Он не уточнил, как он остановит это, но подчеркнул единство с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Шольц сказал, что Соединенные Штаты и Германия имеют одинаковый подход к Украине, России и санкциям, но не подтвердил напрямую планы относительно "Северного потока — 2" и не упомянул публично трубопровод во время своего однодневного визита в Вашингтон.