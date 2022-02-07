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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вторгнення Росії в Україну буде коштувати дуже дорого — Шольц

Вторгнення Росії в Україну буде коштувати дуже дорого — Шольц

Київ • УНН

 • 15964 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вторгнення Росії в Україну “буде коштувати дуже дорого”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Washington Post.

Деталі

За його словами, Німеччина є найбільшим партнером НАТО в континентальній Європі і співпрацює з союзниками по НАТО і США щодо того, як реагувати Україні на загрозу, що виходить від Росії.

Цитата

“Наша сувора відповідь свідчить, що якщо вони (росіяни — ред.) втрутяться, це буде коштувати дуже дорого, і що ми дуже старанно працюємо, щоб знайти вихід з цієї ситуації”, — заявив він.

Додамо

Сьогодні, 7 лютого, Шольц їде до Вашингтона, а 14-15 лютого відвідає з візитом Київ і Москву.

Нагадаємо 

Прем'єр-міністр Великої Британії провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про ситуацію в Україні.

Українські Національні Новини

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