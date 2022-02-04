Джонсон та Шольц погодилися з важливістю діалогу з Росією, але над санкціями працювати продовжать
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії в п'ятницю провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про ситуацію в Україні. Про це повідомляє Офіс британського уряду, пише УНН.
Джонсон, як повідомляється, поінформував Шольца про свої переговори з Президентом Зеленським і президентом Путіним на цьому тижні.
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“Лідери погодилися з важливістю діалогу з Росією. Вони вирішили використовувати всі доступні дипломатичні канали, щоб покласти край нинішній напруженості. Прем'єр-міністр і канцлер Шольц підкреслили необхідність того, щоб союзники донесли до Росії чіткий і послідовний сигнал, в тому числі про наслідки подальшого російського вторгнення в Україну", — сказано в заяві.
"Вони домовилися продовжити роботу разом і з іншими міжнародними партнерами над всеосяжним пакетом санкцій", - додали в офісі.
Деталі
Прем'єр-міністр, як повідомляється, підкреслив, що санкції повинні бути готові до негайного вступу в силу в разі подальшого вторгнення Росії в Україну.
Додамо
Як писав УНН, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден повинні обговорити російсько-український конфлікт, Китай і "групу семи" на зустрічі у Вашингтоні наступного тижня.
Повідомлялося також, що канцлер ФРН Олаф Шольц 14 лютого відправиться до Києва, а на день пізніше відвідає Москву.