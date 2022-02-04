Джонсон и Шольц согласились с важностью диалога с Россией, но над санкциями работать продолжат

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании в пятницу провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем о ситуации в Украине. Об этом сообщает офис британского правительства, пишет УНН.

Джонсон, по сообщениям, проинформировал Шольца о своих переговорах с президентом Зеленским и президентом Путиным на этой неделе.

Цитата

“Лидеры согласились с важностью диалога с Россией. Они решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности. Премьер-министр и канцлер Шольц подчеркнули необходимость того, чтобы союзники донесли до России четкий и последовательный сигнал, в том числе о последствиях дальнейшего российского вторжения в Украину”, — сказано в заявлении.

“Они договорились продолжить работу вместе и с другими международными партнерами над всеобъемлющим пакетом санкций”, — добавили в офисе.

Детали

Премьер-министр, ка сообщается, подчеркнул, что санкции должны быть готовы к немедленному вступлению в силу в случае дальнейшего вторжения России в Украину.

Добавим

Как писал УНН, канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден должны обсудить российско-украинский конфликт, Китай и “Группу семи” на встрече в Вашингтоне на следующей неделе.

Сообщалось также, что канцлер ФРГ Олаф Шольц 14 февраля отправится в Киев, а на день позже посетит Москву.

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