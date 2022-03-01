Вторгнення РФ: за шість днів працівники ДСНС врятували понад 120 осіб, та 425 евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. За шість днів війни, яку Росія розпочала в Україні працівники ДСНС врятували понад 120 осіб, та 425 евакуювали. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко у відеозверненні, пише УНН.
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"За останні шість діб наші ДСНСники змушені були виїжджати на різні події, переважно це пожежі – 4 тис. разів. По суті це по 800 виїздів за один день по всій країні. 834 виїзди було зроблено на ліквідацію обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури. Але, що дуже важливо, ми повинні пишатися нашими пожежниками, ми врятували за ці 6 діб 123 особи, 425 осіб вдалося евакуювати. Тобто по суті – це ті 600 людей яким вдалося вижити завдяки роботі нашого ДСНС та наших пожежникам", - розповів Денисенко.
Доповнення
За неповні 5 днів Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 536 жертв серед цивільного населення України внаслідок нападу Російської Федерації, з них 136 загиблих.