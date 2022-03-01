Вторжение РФ: за шесть дней работники ГСЧС спасли более 120 человек, и 425 эвакуировали

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"За последние шесть дней наши ГСЧСники вынуждены были выезжать на различные события, в основном это пожары - 4 тыс. раз. По сути это по 800 выездов за один день по всей стране. 834 выезда были сделаны на ликвидацию обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры. Но, что очень важно, мы должны гордиться нашими пожарными, мы спасли за эти 6 суток 123 лица, 425 человек удалось эвакуировать. То есть по сути - это те 600 человек которым удалось выжить благодаря работе нашего ГСЧС и наших пожарным", - рассказал Денисенко.

Дополнение

За неполные 5 дней Управления верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 536 жертв среди гражданского населения Украины в результате нападения Российской Федерации, из них 136 погибших.