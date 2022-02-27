Вторгнення РФ: за 15 годин більше 700 російських матерів зателефонували на гарячу лінію України через відсутність зв'язку із синами

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 25925 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 48959 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 65422 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 93983 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 103474 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 99290 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 122983 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165437 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177643 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215004 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.6 м/с
90 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 64220 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 82920 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 150081 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 204665 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 36091 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 204744 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 150144 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 277216 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 397985 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 651470 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 20455 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 93366 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 131377 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 156589 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 177260 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Вторгнення РФ: за 15 годин більше 700 російських матерів зателефонували на гарячу лінію України через відсутність зв'язку із синами

Вторгнення РФ: за 15 годин більше 700 російських матерів зателефонували на гарячу лінію України через відсутність зв'язку із синами

Київ • УНН

 • 339386 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. За 15 годин з моменту запуску гарячої лінії "Повернись живим з України" надійшло понад 700 дзвінків від російських матерів, які не можуть зв'язатися зі своїми синами. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.

Цитата

З моменту запуску гарячої лінії для російських жінок "Повернись живим з України" пройшло всього лише 15 годин. За цей час 5 операторів, дівчата з поліції діалогу Києва, прийняли близько 700 дзвінків від матерів Росії, які в жаху, - вже 4-й день не мають ніякого зв'язку зі своїми синами", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що ще кілька тисяч дзвінків залишилися без відповіді. Геращенко повідомляє, що на даний момент планується збільшити кількість операторів до 10.

"Всі розмови природно записуються і є цінним джерелом розвідінформації", - додав він.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом. На всій території України ввели воєнний стан.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,873.68