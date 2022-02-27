Вторгнення РФ: за 15 годин більше 700 російських матерів зателефонували на гарячу лінію України через відсутність зв'язку із синами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. За 15 годин з моменту запуску гарячої лінії "Повернись живим з України" надійшло понад 700 дзвінків від російських матерів, які не можуть зв'язатися зі своїми синами. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.
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З моменту запуску гарячої лінії для російських жінок "Повернись живим з України" пройшло всього лише 15 годин. За цей час 5 операторів, дівчата з поліції діалогу Києва, прийняли близько 700 дзвінків від матерів Росії, які в жаху, - вже 4-й день не мають ніякого зв'язку зі своїми синами", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що ще кілька тисяч дзвінків залишилися без відповіді. Геращенко повідомляє, що на даний момент планується збільшити кількість операторів до 10.
"Всі розмови природно записуються і є цінним джерелом розвідінформації", - додав він.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом. На всій території України ввели воєнний стан.