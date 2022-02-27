Вторжение РФ: за 15 часов более 700 российских матерей позвонили на горячую линию Украины из-за отсутствия связи с сыновьями

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С момента запуска горячей линии для российских женщин «Вернись живым из Украины» прошло всего лишь 15 часов. За это время 5 операторов, девушки из полиции диалога Киева, приняли около 700 звонков от матерей России, которые в ужасе, - уже 4-й день не имеют никакой связи со своими сыновьями”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что еще несколько тысяч звонков остались неотвеченными. Геращенко сообщает, что на данный момент планируется увеличить количество операторов до 10.

“Все разговоры естественно записываются и являются ценным источником развединформации”, - добавил он.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом. На всей территории Украины ввели военное положение.