Вторжение РФ: за 15 часов более 700 российских матерей позвонили на горячую линию Украины из-за отсутствия связи с сыновьями
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. За 15 часов с момента запуска горячей лини “Вернись живым из Украины” поступило более 700 звонков от российских матерей, которые не могут связаться со своими сыновьями. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет УНН.
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С момента запуска горячей линии для российских женщин «Вернись живым из Украины» прошло всего лишь 15 часов. За это время 5 операторов, девушки из полиции диалога Киева, приняли около 700 звонков от матерей России, которые в ужасе, - уже 4-й день не имеют никакой связи со своими сыновьями”, - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что еще несколько тысяч звонков остались неотвеченными. Геращенко сообщает, что на данный момент планируется увеличить количество операторов до 10.
“Все разговоры естественно записываются и являются ценным источником развединформации”, - добавил он.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом. На всей территории Украины ввели военное положение.