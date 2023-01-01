Втекли з Луганщини: в рф розшукують шістьох озброєних ув'язнених із ПВК "Вагнера"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. В російській ростовській області розшукують шістьох озброєних ув'язнених із ПВК "Вагнера". Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
Повідомляється, що вони озброєні та небезпечні. Орієнтування на їх розшук надійшло до ростовської області, де вони, імовірно, можуть перебувати.
За даними російських ЗМІ, навчальний центр розташований у Краснодонському районі Луганської області. Ув'язнені втекли у період з 21 по 22 грудня. Серед них три громадяни Узбекистану і по одному - росії, білорусі та Киргизії. Їхні імена та інші деталі не наводяться.
Доповнення
Державний департамент США оприлюднив новий перелік країн та організацій, які порушують релігійні права і свободи, де фігурують росія та її ПВК “Вагнера”.
Власник приватної військової компанії "вагнер" євген пригожин, імовірно, намагається підвищити свій авторитет у "напруженій" системі національної безпеки росії.