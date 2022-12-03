Держдеп відніс росію та пвк “вагнера” до порушників релігійних свобод

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“Сьогодні я оголошую про визнання Бірми, Китайської Народної Республіки, Куби, Еритреї, Ірану, Нікарагуа, КНДР, Пакистану, Росії, Саудівської Аравії, Таджикистану та Туркменістану країнами, що викликають особливе занепокоєння відповідно до Закону про міжнародну свободу віросповідання 1998 року”, — йдеться у заяві.

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До “спеціального списку спостереження” за участь у грубих порушеннях релігійної свободи або толерантне ставлення до них внесли Алжир, Центральноафриканську Республіку, Коморські острови та В’єтнам.

“Групу Вагнера” за свої дії в Центральноафриканській Республіці віднесли до суб’єктів, що викликають “особливу стурбованість”. Також у цей перелік потрапили ісламські угруповання “Джамаат Аш-Шабааб”, “Боко Харам”, “Хайят Тахрір аш-Шам”, “Хусити”, “ІДІЛ”, “Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін”, “Талібан”.

Нагадаємо

Європарламент ухвалив резолюцію про визнання рф державою-спонсором тероризму. Голосування щодо неї відбулося на сесії у Страсбурзі. Це відповідь ЄС на широкомасштабні атаки російських військ на об’єкти критичної інфраструктури України.