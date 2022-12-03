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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Держдеп відніс росію та пвк “вагнера” до порушників релігійних свобод

Держдеп відніс росію та пвк “вагнера” до порушників релігійних свобод

Київ • УНН

 • 969359 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Державний департамент США оприлюднив новий перелік країн та організацій, які порушують релігійні права і свободи, де фігурують росія та її ПВК “Вагнера”.

Про це йдеться в заяві державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні я оголошую про визнання Бірми, Китайської Народної Республіки, Куби, Еритреї, Ірану, Нікарагуа, КНДР, Пакистану, Росії, Саудівської Аравії, Таджикистану та Туркменістану країнами, що викликають особливе занепокоєння відповідно до Закону про міжнародну свободу віросповідання 1998 року”, — йдеться у заяві.

Деталі

До “спеціального списку спостереження” за участь у грубих порушеннях релігійної свободи або толерантне ставлення до них внесли Алжир, Центральноафриканську Республіку, Коморські острови та В’єтнам.

“Групу Вагнера” за свої дії в Центральноафриканській Республіці віднесли до суб’єктів, що викликають “особливу стурбованість”. Також у цей перелік потрапили ісламські угруповання “Джамаат Аш-Шабааб”, “Боко Харам”, “Хайят Тахрір аш-Шам”, “Хусити”, “ІДІЛ”, “Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін”, “Талібан”.

Нагадаємо

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