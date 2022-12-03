Госдеп отнес Россию и ППК “Вагнера” к нарушителям религиозных свобод

Цитата

“Сегодня я объявляю о признании Бирмы, Китайской Народной Республики, Кубы, Эритреи, Ирана, Никарагуа, КНДР, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Таджикистана и Туркменистана странами, особое беспокойство в соответствии с Законом о международной свободе вероисповедания 1998 года”, — говорится в заявлении.

Детали

К “специальному списку наблюдения” за участие в грубых нарушениях религиозной свободы или толерантное отношение к них внесли Алжир, Центральноафриканскую Республику, Коморские острова и Вьетнам.

“Группу Вагнера” за свои действия в Центральноафриканской Республике отнесли к субъектам, вызывающим “особую обеспокоенность”. Также в этот перечень попали исламские группировки “Джамаат Аш-Шабааб”, “Боко Харам”, “Хайят Тахрир аш-Шам”, “Хуситы”, “ИДИЛ”, “Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин”, “Талибан”.

Напомним

Европарламент принял резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма. Голосование по ней состоялось на сессии в Страсбурге. Это ответ ЕС на широкомасштабные атаки российских войск на объекты критической инфраструктуры Украины.