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Госдеп отнес Россию и ППК “Вагнера” к нарушителям религиозных свобод

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Государственный департамент США обнародовал новый перечень стран и организаций, нарушающих религиозные права и свободы, где фигурируют Россия и ее ПВК “Вагнера”.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, передает УНН.

Цитата

“Сегодня я объявляю о признании Бирмы, Китайской Народной Республики, Кубы, Эритреи, Ирана, Никарагуа, КНДР, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Таджикистана и Туркменистана странами, особое беспокойство в соответствии с Законом о международной свободе вероисповедания 1998 года”, — говорится в заявлении.

Детали

К “специальному списку наблюдения” за участие в грубых нарушениях религиозной свободы или толерантное отношение к них внесли Алжир, Центральноафриканскую Республику, Коморские острова и Вьетнам.

“Группу Вагнера” за свои действия в Центральноафриканской Республике отнесли к субъектам, вызывающим “особую обеспокоенность”. Также в этот перечень попали исламские группировки “Джамаат Аш-Шабааб”, “Боко Харам”, “Хайят Тахрир аш-Шам”, “Хуситы”, “ИДИЛ”, “Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин”, “Талибан”.

Напомним

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