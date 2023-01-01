Сбежали из Луганской области: в рф разыскивают шестерых вооруженных заключенных из ЧВК "Вагнера"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В российской ростовской области разыскивают шестерых вооруженных заключенных из ЧВК "Вагнера". Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Сообщается, что они вооружены и опасны. Ориентировка на их розыск поступила в ростовскую область, где они, вероятно, могут находиться.
По данным российских СМИ, учебный центр расположен в Краснодонском районе Луганской области. Заключенные скрылись в период с 21 по 22 декабря. Среди них три гражданина Узбекистана и по одному – россии, беларуси и Киргизии. Их имена и другие детали не приводятся.
Дополнение
Государственный департамент США обнародовал новый перечень стран и организаций, нарушающих религиозные права и свободы, где фигурируют россия и ее ЧВК “Вагнера”.
Владелец частной военной компании "Вагнер" евгений пригожин, вероятно, пытается повысить свой авторитет в "напряженной" системе национальной безопасности россии.