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Вся росія запанікує, коли Україна розпочне свій контрнаступ - Міноборони

Вся росія запанікує, коли Україна розпочне свій контрнаступ - Міноборони

Київ • УНН

 • 3189099 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Вся росія "запанікує", коли почнеться контрнаступ України. Про це заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов в інтерв'ю британській газеті The Independent, пише УНН.

Цитата

"Ми розпочнемо наш контрнаступ — коли і де, це зараз не має значення. [І коли це станеться] росія буде в паніці; ви побачите багато паніки.

Вони досі не розуміють, що [їхня] пропаганда демонструє неправдиву картину того, що насправді відбувається на місцях. Цю війну виграють на землі, а не на екранах телевізорів, не в Інтернеті", - сказав Гаврилов.

Деталі

Заступник міністра додав, що успіх України в її довгоочікуваному контрнаступі проти росії може означати повний "крах" армії володимира путіна або навіть російської економіки.

В інтерв'ю Гаврилов не вказав термінів контрнаступу, але, за його словами, коли це все ж відбудеться - то викриється правда, що стоїть за жорстко контрольованою пропагандою росії щодо військових зусиль, і вона призведе до розплати серед простих росіян.

Заступник міністра оборони зазначив, що кремль приховав справжній масштаб втрат росії від власного народу, але більше не зможе цього робити, коли Україна почне відвойовувати територію, і ці втрати зростуть ще більше. За його словами, рф втратила вже 200 000 окупантів з початку повномасштабного вторгнення. 

"Ви не можете дурити свій народ протягом багатьох років... особливо якщо вони починають бачити різницю на місцях, вони починають бачити вбитих і поранених, вони бачать сім'ї, які втратили чоловіків. Смерть сина, чи чоловіка, чи брата не приховаєш. Вони зазнають від цього наслідків", - наголосив Гаврилов. 

Він також зауважив, що утримання міста Бахмут на Донеччині було ключовим моментом для підготовки України до контрнаступу, дозволяючи силам, що обороняються, диктувати умови на лінії фронту та скорочувати основні військові ресурси росії. 

Крім того, Гаврилов наголосив, що західні союзники України не бажали постачати зброю в країну на ранніх етапах війни без повної передоплати, припускаючи, що Україна не протримається достатньо довго, щоб завершити оплату частинами.

"Не багато країн у світі вірили, що Україна зможе витримати цю війну. Ми продемонстрували іншим свою мужність, що ми надійні, серйозні і готові захищати свою країну всіма засобами", – підкреслив він.

Гаврилов зазначив, що росії доведеться прийняти той факт, що Україна деокупує Крим, та висловив свої сподівання щодо того, що 2023 рік буде переможним для країни.

"Ніщо не завадить нам повернути цю частину нашої території [Крим], і ми відкриті щодо цього. Ми готові це зробити. росія має прийняти це як неминучу частину цієї війни.

Можу тільки сказати, що ми робимо все можливе, щоб якомога швидше закінчити війну. Я дуже хотів би, щоб 2023 рік став роком перемоги", - підсумував заступник міністра оборони.

Нагадаємо

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу.

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