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Вся россия запаникует, когда Украина начнет свое контрнаступление - Минобороны

Киев • УНН

 • 3189098 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Вся россия "запаникует", когда начнется контрнаступление Украины. Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов в интервью британской газете The Independent, пишет УНН.

Цитата

"Мы начнем наше контрнаступление — когда и где, это сейчас не имеет значения. [И когда это произойдет] россия будет в панике; вы увидите много паники.

Они до сих пор не понимают, что [их] пропаганда демонстрирует ложную картину того, что на самом деле происходит на местах. Эту войну выигрывают на земле, а не на экранах телевизоров, не в Интернете", - сказал Гаврилов.

Детали

Замминистра добавил, что успех Украины в ее долгожданном контрнаступлении против россии может означать полный "крах" армии владимира путина или даже российской экономики.

В интервью Гаврилов не указал сроков контрнаступления, но, по его словам, когда это все же произойдет - то разоблачится правда, стоящая за жестко контролируемой пропагандой россии относительно военных усилий, и она приведет к расплате среди простых россиян.

Заместитель министра обороны отметил, что кремль скрыл настоящий масштаб потерь россии от собственного народа, но больше не сможет этого делать, когда Украина начнет отвоевывать территорию, и эти потери вырастут еще больше. По его словам, рф потеряла уже 200 000 оккупантов с начала полномасштабного вторжения. 

"Вы не можете обманывать свой народ в течение многих лет... особенно если они начинают видеть разницу на местах, они начинают видеть убитых и раненых, они видят семьи, которые потеряли мужчин. Смерть сына, или мужа, или брата не скроешь. Они испытывают от этого последствия", - подчеркнул Гаврилов. 

Он также отметил, что удержание города Бахмут в Донецкой области было ключевым моментом для подготовки Украины к контрнаступлению, позволяя обороняющимся силам диктовать условия на линии фронта и сокращать основные военные ресурсы россии. 

Кроме того, Гаврилов подчеркнул, что западные союзники Украины не желали поставлять оружие в страну на ранних этапах войны без полной предоплаты, предполагая, что Украина не продержится достаточно долго, чтобы завершить оплату частями.

"Не многие страны в мире верили, что Украина сможет выдержать эту войну. Мы продемонстрировали другим свое мужество, что мы надежны, серьезны и готовы защищать свою страну всеми средствами", – подчеркнул он.

Гаврилов отметил, что россии придется принять тот факт, что Украина деоккупирует Крым, и выразил свои надежды относительно того, что 2023 год будет победным для страны.

"Ничто не помешает нам вернуть эту часть нашей территории [Крым], и мы открыты в этом отношении. Мы готовы это сделать. россия должна принять это как неизбежную часть этой войны.

Могу только сказать, что мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее закончить войну. Я очень хотел бы, чтобы 2023 год стал годом победы", - подытожил заместитель министра обороны.

Напомним

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления.

Украинские Национальные Новости

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