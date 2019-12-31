Встигнути і на свято і на метро: як у новорічну ніч у Києві працюватиме транспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Новорічну ніч, із 31 грудня 2019 року на 1 січня 2020 року продовжено роботу автобусів, тролейбусів, трамваїв і маршрутних таксі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".
"Метро працюватиме на 3 години довше в новорічну ніч. Останній поїзд відправиться з кожної станції в різний час. З центру міста – близько 03:15. Додаткові години роботи додаються до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і платформі", - йдеться в повідомленні.
Також у новорічну ніч київський фунікулер працюватиме цілодобово, а роботу трамваїв, тролейбусів і маршрутних таксі буде подовжено на три години.
Окрім цього, до 05:00 1 січня буде подовжена робота автобусів у режимі маршрутного таксі: 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.
На час проведення заходів на Софійській та Михайлівській площах 31 грудня 2019 року з 19:30 до 2:00 1 січня 2020 року, а також 1 січня 2020 з 13:30 до 20:00 та 7 січня з 10:30 до 14:00 рух тролейбусів №6, 16, 18 буде організовано зі змінами:
- тролейбуси №6 від Мінського масиву до ст. метро «Лук’янівська»;
- тролейбуси №16 від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського ш/д;
- тролейбуси №18 від вул. Сошенка до Повітрофлотського ш/д.
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