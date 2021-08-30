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Встановили причину вибуху на хімзаводі у Німеччині

Встановили причину вибуху на хімзаводі у Німеччині

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Вибух на заводі з переробки відходів у Німеччині в липні, який забрав сім життів, ймовірно, був спричинений хімічною реакцією всередині ємності для зберігання відходів. Про це заявили місцеві органи влади, пише УНН з посиланням на Le Figaro.

Деталі

Тимчасові висновки, представлені урядом округу Кельн, свідчать про те, що хімічна реакція “ймовірно” спричинила самонагрівання та швидке нагрівання відходної рідини в накопичувальному баку № 3, що призвело до збільшення тиску, який бак не витримав.

Цитата

“Весь процес пройшов так швидко, що механізми безпеки більше не могли зняти тиск. Коли тиск перевищував розрахунковий тиск у резервуарі, він вибухнув” , - йдеться у попередньому звіті, цитованому владою.

Прокуратура та кельнська поліція розпочали розслідування щодо “початку підозри у халатності, що призвела до вибуху та вбивства з необережності” . Усі постраждалі працювали на хімічному майданчику.

Нагадаємо

На заході Німеччини (місто Леверкузен) стався потужний вибух на найбільшому в Європі заводі з хімічної промисловості. За словами керівництва підприємства, аварія трапилася на установці зі спалювання небезпечних відходів хімічного парку. Індустріальний парк, де стався вибух, є найбільшим в Європі і має три місця дислокації - Леверкузен, Дормаген та Крефельд-Юрдінген. На його території розташовуються понад 70 фірм. Серед них свої потужності у хімпарку має і хіміко-фармацевтичний концерн Bayer.

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