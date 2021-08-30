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Установили причину взрыва на химзаводе в Германии

Установили причину взрыва на химзаводе в Германии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Взрыв на заводе по переработке отходов в Германии в июле, унесшего семь жизней, вероятно, был вызван химической реакцией внутри емкости для хранения отходов. Об этом заявили местные органы власти, пишет УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

Временные выводы, представленные правительством округа Кельн, свидетельствуют о том, что химическая реакция “вероятно” вызвала самонагревания и быстрый нагрев отходного жидкости в накопительном баке № 3, что привело к увеличению давления, бак не выдержал.

Цитата

“Весь процесс прошел так быстро, что механизмы безопасности больше не могли снять давление. Когда давление превышал расчетный давление в резервуаре, он взорвался ”, - говорится в предварительном отчете, цитируемом властью.

Прокуратура и кельнская полиция начали расследование в отношении “начала подозрения в халатности, приведшей к взрыву и убийства по неосторожности”. Все пострадавшие работали на химическом площадке.

Напомним

На западе Германии (город Леверкузен) произошел мощный взрыв на крупнейшем в Европе заводе по химической промышленности. По словам руководства предприятия, авария произошла на установке по сжиганию опасных отходов химического парка. Индустриальный парк, где произошел взрыв, является крупнейшим в Европе и имеет три места дислокации — Леверкузен, Дормаген и Крефельд-Юрдинген. На его территории располагаются более 70 фирм. Среди них свои мощности в химпарку имеет и химико-фармацевтический концерн Bayer.

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