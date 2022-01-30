Всьоме з початку року: КНДР запустила невідомий снаряд у бік Японського моря
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Корейська Народно-Демократична Республіка всьоме за місяць запустила снаряд у бік Японського моря. Про це із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) повідомляє інформагентство Yonhap, передає УНН.
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Запуск відбувся вранці в неділю, 30 січня. За попередніми даними, йдеться про балістичну ракету.
Південнокорейські експерти встановлюють дальність, висоту та швидкість польоту снаряда.
Нагадаємо
Попереднє випробування двох снарядів КНДР провела 25 січня.