Седьмой раз с начала года: КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Корейская Народно-Демократическая Республика в седьмой раз за месяц запустила снаряд в сторону Японского моря. Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщает информагентство Yonhap, передает УНН.
Детали
Запуск состоялся утром в воскресенье, 30 января. По предварительным данным, речь идет о баллистической ракете.
Южнокорейские эксперты устанавливают дальность, высоту и скорость полета снаряда.
Напомним
Предварительное испытание двух снарядов КНДР провела 25 января.