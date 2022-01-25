Північна Корея вп'яте провела випробування крилатих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Північна Корея запустила дві крилаті ракети в море біля свого східного узбережжя у вівторок, заявили військові Південної Кореї на тлі зростання напруженості у зв'язку із нещодавньою серією випробувань зброї. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї не уточнив дальність або траєкторію ракет, але заявив, що проводить аналіз спільно з владою США.
Запуск був п'ятим в цьому році після випробувань тактичної керованої ракети, здатної розвивати високу швидкість та маневрувати після зльоту, та залізничний ракетний комплекс.
Минулого тижня лідер країни Кім Чен Ин пообіцяв підтримати збройні сили та попередив, що може зняти добровільний мораторій на випробування атомних бомб та ракет великої дальності.
Деякі експерти кажуть, що Північна Корея може різко збільшити кількість демонстрацій зброї після зимових Олімпійських ігор, які розпочнуться 4 лютого у Китаї, головному союзнику та економічному рятівникові Півночі.
Контекст
Північна Корея не запускала міжконтинентальні балістичні ракети або ядерну зброю з 2017 року, але розпочала випробування безлічі ракет меншої дальності після того, як переговори про денуклеаризацію зайшли в глухий кут після невдалого саміту зі США в 2019 році.
Шквал недавніх випробувань спровокував прагнення США запровадити нові санкції ООН, після чого була бурхлива реакція Пхеньяна.
Рада безпеки ООН забороняє Північній Кореї будь-які запуски з використанням балістичних технологій, але не крилатих ракет.
Китай та Росія нещодавно закликали зняти заборону на експорт із Пхеньяну статуй, морепродуктів та текстилю, а також підняти ліміт на імпорт нафти.
Північна Корея заявила, що відкрита для переговорів, але тільки в тому випадку, якщо Сполучені Штати та їхні союзники відмовляться від заходів "ворожої політики", таких як санкції та військові навчання.