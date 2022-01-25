Северная Корея в пятый раз провела испытания крылатых ракет

КИЕВ. 25 января. УНН. Северная Корея запустила две крылатые ракеты в море у своего восточного побережья во вторник, заявили военные Южной Кореи на фоне роста напряженности в связи с недавней серией испытаний оружия. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.