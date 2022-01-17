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Північна Корея запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря

Північна Корея запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря

Київ • УНН

 • 31933 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Військові КНДР здійснили запуск двох балістичних ракет у бік Японського моря. Про це повідомляє УНН із посиланням на Yonhap та Kyodo.

Деталі

Ракети запустили з аеродрому "Сунан" у Пхеньяні.

Міністр оборони Японії Нобуо Кіші повідомив, що снаряди пролетіли приблизно 300 км і сягнули максимальної висоти майже 50 км.

Японський уряд засудив запуск, а головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що це “загрожує миру, безпеці Японії, регіону та міжнародної спільноти”.

Додамо

Це вже вчетверте за 2022 рік КНДР здійснює запуск ракети. 

Південнокорейські військові повідомляли про запуски невідомих снарядів у Північній Кореї 5, 11 та 14 січня.

КНДР стверджує, що 5 та 11 січня випробувала гіперзвукові ракети, а 14 здійснила ракетний запуск із залізничних платформ.

Нагадаємо

11 січня Північна Корея провела друге ракетне випробування за тиждень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Північна Корея відновила залізничне сполучення з Китаєм - ЗМІ 

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