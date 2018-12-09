Всі підрозділи МВС переведені на посилений варіант несення служби
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Усі підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ України перейшли на посилений варіант несення служби. Про це УНН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Для координації роботи усіх органів системи МВС та моніторингу ситуації створено оперативний штаб , який очолив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян. До нього увійшли перший заступник глави Держприкордонслужби Василь Серватюк, заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич, перший заступник глави ДСНС Олег Мельчуцький, заступник командувача Нацгвардії Валерій Бондар, а також перший заступник глави Державної міграційної служби Наталія Науменко та інші.
Для координації дій створено оперативні штаби у територіальних органах системи МВС.
Оперативні штаби працюватимуть у цілодобовому режимі та здійснюватимуть обмін інформацією та координацію з Генеральним штабом Збройних Сил України, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, Управління державної охорони та Держспецзв’язком.
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.