Всеукраїнский тур конкурсу "Учитель року" перенесли через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Третій тур конкурсу “Учитель року — 2020” перенесено на вересень через карантин, введений в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.
“Третій тур всеукраїнського конкурсу “Учитель року — 2020” перенесено на 17-25 вересня 2020 року через обмеження проти поширення в Україні коронавірусної інфекції COVID-19. Відповідний наказ вже оприлюднено на сайті МОН“,- йдеться в повідомленні.
Так, згідно з наказом, третій тур конкурсу “Учитель року — 2020” замість 2-10 квітня відбудеться 17-25 вересня 2020-го.
"У третьому — всеукраїнському — турі візьмуть участь переможці попереднього туру — регіонального“, - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що “Учитель року” — всеукраїнський конкурс професійної майстерності вчителів, який має на меті виявити й підтримати талановитих педагогів, сприяти їхній самореалізації. Цьогоріч конкурс проводиться у п’яти номінаціях: “Зарубіжна література”, “Історія”, “Образотворче мистецтво”, “Початкова освіта”, “Хімія”.
Нагадаємо, у МОН запевнили, що цьогорічне ЗНО відбудеться попри поширення коронавірусу.