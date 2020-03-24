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Всеукраїнский тур конкурсу "Учитель року" перенесли через карантин

Всеукраїнский тур конкурсу "Учитель року" перенесли через карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Третій тур конкурсу “Учитель року — 2020” перенесено на вересень через карантин, введений в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.

“Третій тур всеукраїнського конкурсу “Учитель року — 2020” перенесено на 17-25 вересня 2020 року через обмеження проти поширення в Україні коронавірусної інфекції COVID-19. Відповідний наказ вже оприлюднено на сайті МОН“,- йдеться в повідомленні.

Так, згідно з наказом, третій тур конкурсу “Учитель року — 2020” замість 2-10 квітня відбудеться 17-25 вересня 2020-го.

"У третьому — всеукраїнському — турі візьмуть участь переможці попереднього туру — регіонального“, - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що “Учитель року” — всеукраїнський конкурс професійної майстерності вчителів, який має на меті виявити й підтримати талановитих педагогів, сприяти їхній самореалізації. Цьогоріч конкурс проводиться у п’яти номінаціях: “Зарубіжна література”, “Історія”, “Образотворче мистецтво”, “Початкова освіта”, “Хімія”.

Нагадаємо, у МОН запевнили, що цьогорічне ЗНО відбудеться попри поширення коронавірусу.

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