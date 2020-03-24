У МОН запевнили, що цьогорічне ЗНО відбудеться попри поширення коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністерство освіти і науки планує провести Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у цьому році попри обмежувальні заходи на тлі поширення коронавірусної інфекції. Про це повідомив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Колеги, друзі, цьогорічне ЗНО обов’язково відбудеться, його ніхто не скасовує. МОН та УЦОЯО відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ за різних варіантів розгортання подій. Нагадую, що ЗНО — це логістично одна з найбільш масштабних операцій в країні, тому ми ретельно продумуємо кожну її складову”, — написав заступник міністра.
Він додав, що вже цього тижня МОН повідомить деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання.
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Нагадаємо, раніше пробне ЗНО було перенесено через карантин.