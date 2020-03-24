В МОН заверили, что в этом году ВНО состоится несмотря на распространение коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Министерство образования и науки планирует провести Внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году несмотря на ограничительные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель Министра образования и науки Егор Стадный на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Коллеги, друзья, в этом году ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВИ, ЕФВВ при разных вариантах развития событий. Напоминаю, что ВНО — это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую”, — написал заместитель министра.
Он добавил, что уже на этой неделе МОН сообщит детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания.
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Напомним, ранее пробное ВНО было перенесено из-за карантина.