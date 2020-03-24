Всеукраинский тур конкурса "Учитель года" перенесли из-за карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Третий тур конкурса "Учитель года - 2020" перенесен на сентябрь из-за карантина, введенный в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.
"Третий тур всеукраинского конкурса "Учитель года - 2020" перенесен на 17-25 сентября 2020-го из-за ограничений против распространения в Украине коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий приказ уже опубликован на сайте МОН", - говорится в сообщении.
Так, согласно приказу, третий тур конкурса "Учитель года - 2020" вместо 2-10 апреля состоится 17-25 сентября 2020-го.
"В третьем - всеукраинском - туре примут участие победители предыдущего тура - регионального", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что "Учитель года" - всеукраинский конкурс профессионального мастерства учителей, который имеет целью выявить и поддержать талантливых педагогов, способствовать их самореализации. В этом году конкурс проводится в пяти номинациях: "Зарубежная литература", "История", "Изобразительное искусство", "Начальное образование", "Химия".
Напомним, в МОН заверили, что в этом году ВНО состоится несмотря на распространение коронавируса.