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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108799 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110778 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109297 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119782 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102376 просмотра

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5 марта, 08:58 • 106425 просмотра

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Всеукраинский тур конкурса "Учитель года" перенесли из-за карантина

Всеукраинский тур конкурса "Учитель года" перенесли из-за карантина

Киев  •  УНН

 • 11680 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Третий тур конкурса "Учитель года - 2020" перенесен на сентябрь из-за карантина, введенный в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Третий тур всеукраинского конкурса "Учитель года - 2020" перенесен на 17-25 сентября 2020-го из-за ограничений против распространения в Украине коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий приказ уже опубликован на сайте МОН", - говорится в сообщении.

Так, согласно приказу, третий тур конкурса "Учитель года - 2020" вместо 2-10 апреля состоится 17-25 сентября 2020-го.

"В третьем - всеукраинском - туре примут участие победители предыдущего тура - регионального", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что "Учитель года" - всеукраинский конкурс профессионального мастерства учителей, который имеет целью выявить и поддержать талантливых педагогов, способствовать их самореализации. В этом году конкурс проводится в пяти номинациях: "Зарубежная литература", "История", "Изобразительное искусство", "Начальное образование", "Химия".

Напомним, в МОН заверили, что в этом году ВНО состоится несмотря на распространение коронавируса.

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