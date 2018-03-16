Всеукраїнський протест аграріїв за повернення відшкодування ПДВ: як це було

У вівторок 13 березня на сайті громадської організації “Всеукраїнська аграрний рада” з’явився анонс протесту фермерів проти податкової політики влади.

Вони повідомили, що прийняті Верховною Радою зміни до Податкового кодексу України в частині скасування повернення ПДВ дрібним експортерам олійних культур вкрай несправедливі і спрямовані на збагачення великих агрохолдингів-переробників соняшника, ріпаку і сої, флагманом серед яких значиться компанія “Кернел”.

Особливе невдоволення людей викликає той факт, що правки, на їхню думку, лобіював сам власник агрохолдингу “Кернел”, народний депутат, член Податкового комітету ВР Віталій Хомутиннік, який поєднує бізнес з держслужбою.

“Люди вкрай обурені тим, що Верховна Рада відверто лобіює інтереси великих олігархічних компаній і відбирає гроші у простих сільгоспвиробників. Це узаконене злодійство грошей у фермерів на користь великих компаній, зокрема „Кернел“, де серед засновників є депутати Верховної Ради. Ми вважаємо це кричущим проявом політичної корупції”, — заявив заступник голови громадської організації “Всеукраїнський аграрний рада” Михайло Соколов.

Згідно з анонсом “Всеукраїнського аграрного ради”, спочатку протест повинен був відбутися в шести областях: Кіровоградській, Черкаській, Херсонській, Чернігівській, Вінницькій та Одеській. Але пізніше до протесту приєдналися ще три області: Рівненська, Полтавська та Хмельницька.

Протести у всіх регіонах почалися о 10:30 і висвітлювалися на Facebook-сторінці громадської організації ВАР.

Перший пост з’явився про блокування траси в Херсонській області.

Потім про блокування траси в Полтавській області.

Ось так страйкували в Черкаській області. І, до речі, поліція цього району вирішила навіть відкрити кримінальне провадження проти фермерів. При чому у ВАР впевнені, що таким чином силовики намагаються приборкати невдоволення людей політикою влади.

У Рівненській області аграрії блокували дорогу зі своєю сільгосптехнікою і гаслами “Руки геть від ПДВ”.

У Кіровоградській області було теж багатолюдно.

У Чернігівській області учасникам руху довелося відкласти справи на час блокування траси.

Водночас підтримати аграріїв вийшли на трибуну Верховної Ради 20 народних депутатів.

“Ми вимагаємо в понеділок, 19 березня, внести цю законодавчу ініціативу до порядку денного, а у вівторок — прийняти цей законопроект”, — заявили вони.

З вимогою встановити рівні умови для дрібних і великих фермерів на прес-поінт Верховної Ради вийшов і заступник голови громадської організації “Всеукраїнська аграрний рада” Михайло Соколов.

“Люди самі прийняли рішення виходити і блокувати дороги. Причина дуже проста - вони вкрай обурені тим, що Верховна Рада відверто лобіює інтереси великих олігархічних компаній і відбирає гроші у простих сільгоспвиробників”, - сказав він.

Після Верховної Ради учасники протестного руху дали велику прес-конференцію для журналістів, де заявили про ультиматум.

“Аграрії направили в Раду законопроект, який скасовує ”правки Хомутинніка“ і відновлює повернення ПДВ для дрібних і середніх експортерів олійних культур. 15 обласних рад звернулися до Ради з проханням розглянути документ. У понеділок буде засідання пленарного ради, і якщо проект ЗУ не буде поставлений до порядку денного — починається безстрокова акція з перекриття доріг”, - заявив голова асоціації "Аграрний союз України" Геннадій Новіков.