Всеукраинский протест аграриев за возврат возмещения НДС: как это было

Во вторник, 13 марта на сайте общественной организации “Всеукраинский аграрный совет” появился анонс протеста фермеров против налоговой политики власти.

Они сообщили, что принятые Верховной Радой изменения в Налоговый кодекс Украины в части отмены возврата НДС мелким экспортерам масличных культур крайне не справедливы и направлены на обогащение крупных агрохолдингов-переработчиков подсолнечника, рапса и сои, флагманом среди которых значится компания “Кернел”.

Особое недовольство людей вызывает тот факт, что правки, по их мнению лоббировал сам владелец агрохолдинга “Кернел”, народный депутат, член Налогового Комитета ВР Виталий Хомутынник, совмещающий бизнес с госслужбой.

“Люди крайне возмущены тем, что Верховная Рада откровенно лоббирует интересы крупных олигархических компаний и отбирает деньги у простых сельхозпроизводителей. Это узаконенное воровство денег у фермеров в пользу крупных компаний, в том числе „Кернел“, где среди учредителей есть депутаты Верховной Рады. Мы считаем это кричащим проявлением политической коррупции”, — заявил заместитель председателя общественной организации “Всеукраинский аграрный совет” Михаил Соколов.

Согласно анонсу “Всеукраинского аграрного совета”, изначально протест должен был состояться в шести областях: Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Черниговской, Винницкой и Одесской. Но позже к протесту присоединились еще три области: Ровенская, Полтавская и Хмельницкая.

Протесты во всех регионах начались в 10.30 и освещались на Facebook странице общественной организации ВАР.

Первый пост появился о блокировке трассы в Херсонской области.

Затем о блокировке трассы в Полтавской области.

Вот так бастовали в Черкасской области. И, к слову, полиция этого района решила даже открыть уголовное производство против фермеров. При чем, в ВАР уверены, что таким образом силовики пытаются усмирить недовольство людей политикой власти.

В Ровенской области аграрии блокировали дорогу со своей сельхозтехникой и лозунгами “Руки прочь от НДС”.

В Кировоградской области было тоже многолюдно.

В Черниговской области участникам движения пришлось отложить дела на время блокировки трассы.

В это время, поддержать аграриев вышли на трибуну Верховной Рады 20 народных депутатов.

“Мы требуем в понедельник, 19 марта, внести данную законодательную инициативу в повестку дня, а во вторник — принять этот законопроект”, — заявили они.

С требованием установить равные условия для мелких и крупных фермеров на пресс-поинт Верховной Рады вышел и заместитель председателя общественной организации “Всеукраинский аграрный совет” Михаил Соколов.

“Люди сами приняли решение выходить и блокировать дороги. Причина очень простая, они крайне возмущены тем, что Верховная Рада откровенно лоббирует интересы крупных олигархических компаний и отбирает деньги у простых сельхозпроизводителей”, — сказал он.

После Верховной Рады участники протестного движения дали обширную пресс-конференцию для журналистов, где заявили об ультиматуме.

“Аграрии направили в Раду законопроект, который отменяет „правки Хомутынника“ и восстанавливает возврат НДС для мелких и средних экспортеров масличных культур. 15 областных советов обратились в Раду с просьбой рассмотреть документ. В понедельник будет заседание пленарного совета, и если проект ЗУ не будет поставлен в повестку дня — начинается бессрочная акция по перекрытию дорог”, — заявил председатель ассоциации “Аграрный союз Украины” Геннадий Новиков.