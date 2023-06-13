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Всесвітній день донора крові, Міжнародний день блогера та День нудиста. Що ще можна відзначити 14 червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Сьогодні, 14 червня, відзначається Всесвітній день донора крові. Був започаткований Організацією Об’єднаних Націй у 2005 році, пише УНН.

Всесвітній день донора крові, Міжнародний день блогера та День нудиста. Що ще можна відзначити 14 червня

Дата відзначення обрана на честь дня народження австрійського лікаря-імунолога Карла Ландштейнера, який у 1930 році отримав Нобелівську премію за відкриття груп крові людини.

Вважається, що один донор може врятувати життя трьом людям. Мета цього дня — подяка діючим донорам, та залучення до донорської діяльності якомога більшої кількості людей.

Згідно даних за 2020 рік, в Україні нараховувалося близько 320 тисяч донорів на 44 мільйони населення, що втричі менше за потребу.

За перші чотири дні вторгнення рф кров на потреби поранених українців віддали 25 тисяч донорів.

14 червня — Міжнародний день блогера. Неофіційне свято, яке у 2004 році започаткували 500 блогерів з понад 40 країн світу.

Першим блогером вважається один з творців Всесвітнього павутиння Тім Бернерс-Лі, який з 1992 року публікував дописи на своїй інтернет-сторінці.

Ще 14 червня можна відзначити День нудиста, який був започаткований 1976 року в США, Всесвітній день в’язання, День кавових зерен.

За церковним календарем 14 червня — це День пам’яті мученика Юстина та преподобного Агапія Печерського.

Юстин народився у знатній грецькій родині, і поставив собі за мету розібратися у справжній сутності християнства. Проповідував слово Боже у Римській імперії. Був страчений.

Агапій Печерський жив у ІХ столітті та був ченцем Києво-Печерської Лаври. Мав дар зцілення молитвою, за своє лікування не брав грошей, за що і отримав прізвисько “безсрібник”.

Стверджується, що Агапій лікував навіть Володимира Мономаха. Похований Агапій у Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври.

Іменини 14 червня святкують Василь, Павло, Денис, Валерій, Віра.

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