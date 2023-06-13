Всемирный день донора крови, Международный день блогера и День нудиста. Что еще можно отметить 14 июня

Дата празднования выбрана в честь дня рождения австрийского врача-иммунолога Карла Ландштейнера, который в 1930 году получил Нобелевскую премию за открытие групп крови человека.

Считается, что один донор может спасти жизнь трем людям. Цель этого дня — благодарность действующим донорам, и привлечение к донорской деятельности как можно большего количества людей.

Согласно данным за 2020 год, в Украине насчитывалось около 320 тысяч доноров на 44 миллиона населения, что втрое меньше потребности.

За первые четыре дня вторжения рф кровь на нужды раненых украинцев отдали 25 тысяч доноров.

14 июня — Международный день блогера. Неофициальный праздник, который в 2004 году учредили 500 блогеров из более 40 стран мира.

Первым блогером считается один из создателей Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли, который с 1992 года публиковал сообщения на своей интернет-странице.

Еще 14 июня можно отметить День нудиста, который был учрежден в 1976 году в США, Всемирный день вязания, День кофейных зерен.

По церковному календарю 14 июня — это День памяти мученика Юстина и преподобного Агапия Печерского.

Юстин родился в знатной греческой семье, и поставил себе цель разобраться в истинной сущности христианства. Проповедовал слово Божье в Римской империи. Был казнен.

Агапий Печерский жил в ІХ веке и был монахом Киево-Печерской Лавры. Обладал даром исцеления молитвой, за свое лечение не брал денег, за что и получил прозвище “бессребреник”.

Утверждается, что Агапий лечил даже Владимира Мономаха. Похоронен Агапий в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Именины 14 июня празднуют Василий, Павел, Денис, Валерий, Вера.