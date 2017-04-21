Всесвітній банк рекомендує будівництво бетонних доріг для поліпшення добробуту населення

Так, згідно з доповіді Світового банку, час і вартість переміщення товарів по поганих дорогах робить сільських торговців неконкурентоспроможними. Проблема часто залишається невирішеною, тому що розріджений трафік перешкоджає витратам на прокладку сільських доріг традиційними способами.

У той же час, у Світовому банку констатують той факт, що країнам, що розвиваються необхідні доступні варіанти для розширення мережі доріг з твердим покриттям в сільських районах.

"Багатообіцяючий новий метод будівництва з використанням бетону, який заливається в гнучку пластикову стрічку, пропонує довгострокову альтернативу. Будувати і обслуговувати дорожні покриття на основі Geo Cell (доріжки з гео-осередками - ред.) Коштує набагато дешевше, ніж асфальтові або щепкові тротуарні покриття", - йдеться в доповіді.

Так, нова технологія покриття була використана в Африці, на Близькому Сході, в Австралії і в Тихоокеанському регіоні, пропонуючи простий спосіб поліпшити доступність для бідніших віддалених районів.

"Кліткові тротуари, які пов'язують сільських торговців і фермерів з ринковими центрами, можуть стати важливим інструментом в зусиллях по ліквідації крайньої бідності", - пояснили у Світовому банку.

У дорожніх покриттях з гео-осередками використовується гнучка пластикова сітка з поліетилену високої щільності, в яку заливається бетон.

"Це створює взаємоблокуючі форми, які ефективно переносять транспортні навантаження. Осередки, утворені сіткою можуть мати товщину від трьох до шести дюймів (від 7,6 см до 15,2 см - ред.), і розміром від шести дюймів до одного фута (від 15,2 см до 30,4 см - ред.). У результаті виходить гнучкий лист з бетонних блоків, який витримує навантаження колеса на підстильний грунт. Кожен окремий блок підтримується оточуючими блоками, рівномірно поширюючи навантаження на всі верстви. Також, що вкрай важливо, в той час як між блоками утворюються тонкі тріщини - вони не пропускають воду", - пояснили у Світовому банку.

Варто також відзначити, що дорожнє покриття може бути встановлено на ущільненому грунті без укладання шарів заповнювача і підстилаючого шару.

"Це є ключовим фактором, що сприяє економії витрат в порівнянні з традиційними дорожніми покриттями", - резюмували у Світовому банку.