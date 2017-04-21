Всемирный банк рекомендует строительство бетонных дорог для улучшения благосостояния населения

Так, согласно доклада Всемирного банка, время и стоимость перемещения товаров по плохим дорогам делает сельских торговцев неконкурентоспособными. Проблема часто остается нерешенной, потому что разреженный трафик препятствует затратам на прокладку сельских дорог традиционными способами.

В то же время, во Всемирном банке констатируют тот факт, что развивающимся странам необходимы доступные варианты для расширения сети дорог с твердым покрытием в сельских районах.

"Многообещающий новый метод строительства с использованием бетона, который заливается в гибкую пластиковую ленту, предлагает долгосрочную альтернативу. Строить и обслуживать дорожные покрытия на основе Geo Cell (дорожки с гео-ячейками – ред.) стоит гораздо дешевле, чем асфальтовые или щепочные тротуарные покрытия", - говорится в докладе.

Так, новая технология покрытия была использована в Африке, на Ближнем Востоке, в Австралии и в Тихоокеанском регионе, предлагая простой способ улучшить доступность для более бедных отдаленных районов.

"Клеточные тротуары, которые связывают сельских торговцев и фермеров с рыночными центрами, могут стать важным инструментом в усилиях по ликвидации крайней нищеты", - объяснили во Всемирном банке.

В дорожных покрытиях с гео-ячейками используется гибкая пластиковая сетка из полиэтилена высокой плотности, в которую заливается бетон.

"Это создает взаимоблокирующие формы, которые эффективно переносят транспортные нагрузки. Ячейки, образованные сеткой могут иметь толщину от трех до шести дюймов (от 7,6 см до 15,2 см – ред. ), и размером от шести дюймов до одного фута ( от 15,2 см до 30,4 см – ред. ). В результате получается гибкий лист из бетонных блоков, который переносит нагрузки колеса на подстилающий грунт. Каждый отдельный блок поддерживается окружающими блоками, равномерно распространяя нагрузку на все слои. Также, что крайне важно, в то время как между блоками образуются тонкие трещины - они не пропускают воду", - объяснили во Всемирном банке.

Стоит также отметить, что дорожное покрытие может быть установлено на уплотненном грунте без укладки слоев заполнителя и подстилающего слоя.

"Это является ключевым фактором, способствующим экономии затрат по сравнению с традиционными дорожными покрытиями", - резюмировали во Всемирном банке.