ВС звільнив із колонії засудженого за спробу викрасти суцвіття соняшника за 245 грн

ukru
12:30 • 20350 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 109801 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 106302 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 123250 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 122750 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 126453 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171085 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268431 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262201 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255320 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2 м/с
25 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

21 березня, 08:16 • 20110 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 62170 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

10:20 • 37278 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 77592 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 27595 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 109801 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 123250 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 122750 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 109794 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 122499 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 3810 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 4116 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 27595 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 62170 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 105510 перегляди
Актуальне
ВС звільнив із колонії засудженого за спробу викрасти суцвіття соняшника за 245 грн

ВС звільнив із колонії засудженого за спробу викрасти суцвіття соняшника за 245 грн

Київ • УНН

 • 14176 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховний Суд звільнив із виправної колонії особу, засуджену за намагання викрасти суцвіття соняшника, оціненого в 245 грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі суду.

"Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду скасувала вироки місцевого та апеляційного судів щодо двох осіб, засуджених за замах на крадіжку суцвіть соняшника (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК України)", - вказали у ВС.

Як зазначається, вони були визнані винуватими в тому, що, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, намагалися таємно викрасти 95 кг суцвіть соняшнику з поля, орендованого відповідним ТОВ. Однак довести свій злочинний умисел до кінця особи не змогли з причин, які не залежали від їхньої волі, − вони були викриті співробітниками цього товариства.

Додамо, згідно з постановою Об’єднаної палати ККС ВС у справі, як вбачається у вироку, спробу крадіжки засуджені здійснили 27 вересня 2017 року. Так, одну особу засудили за це на строк 3 роки 1 місяць, іншу - звільнено від відбування покарання з іспитовим строком в один рік.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Студент вкрав із столичного супермаркета енергетичних батончиків на 2 тис. гривень

Як зазначається в постанові Об’єднаної палати ККС ВС, у цьому кримінальному провадженні важливою обставиною, яка підлягала встановленню і доведенню, є вартість суцвіть соняшника, яке намагалися викрасти особи. З матеріалів провадження видно, що єдиним доказом на підтвердження розміру матеріальних збитків, завданих цьому ТОВ протиправними діями засуджених, стали довідки зазначеного товариства про те, що: вартість 1 кг насіння соняшника на дату вчинення злочину становила 9,80 грн, а з 95 кг соняшника вихід насіння становить 25 кг, грошова вартість якого – 245 грн.

Водночас Об’єднана палата ККС ВС наголосила, що для встановлення розміру збитків має значення сорт соняшника, його якість. І в цьому кримінальному провадженні лише шляхом залучення експерта та на підставі його висновку могла бути встановлена вартість викраденого майна, розмір матеріальних збитків. Однак суди першої та апеляційної інстанцій належним чином не встановили такий елемент складу злочину, як розмір завданої шкоди.

Об’єднана палата ККС ВС закрила кримінальне провадження щодо двох осіб у зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення їхньої винуватості в суді і вичерпанням можливості їх отримати, а також одного засудженого, який відбував покарання у виправній колонії, звільнила з місць позбавлення волі.

Нагадаємо, чоловік отримав три місяці арешту за сім крадених шоколадок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.30
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,231.30
S&P 500
$5,637.28
Газ TTF
$42.41
Золото
$3,020.99
Ethereum
$1,954.71