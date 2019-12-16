ВС звільнив із колонії засудженого за спробу викрасти суцвіття соняшника за 245 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховний Суд звільнив із виправної колонії особу, засуджену за намагання викрасти суцвіття соняшника, оціненого в 245 грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі суду.
"Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду скасувала вироки місцевого та апеляційного судів щодо двох осіб, засуджених за замах на крадіжку суцвіть соняшника (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК України)", - вказали у ВС.
Як зазначається, вони були визнані винуватими в тому, що, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, намагалися таємно викрасти 95 кг суцвіть соняшнику з поля, орендованого відповідним ТОВ. Однак довести свій злочинний умисел до кінця особи не змогли з причин, які не залежали від їхньої волі, − вони були викриті співробітниками цього товариства.
Додамо, згідно з постановою Об’єднаної палати ККС ВС у справі, як вбачається у вироку, спробу крадіжки засуджені здійснили 27 вересня 2017 року. Так, одну особу засудили за це на строк 3 роки 1 місяць, іншу - звільнено від відбування покарання з іспитовим строком в один рік.
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Як зазначається в постанові Об’єднаної палати ККС ВС, у цьому кримінальному провадженні важливою обставиною, яка підлягала встановленню і доведенню, є вартість суцвіть соняшника, яке намагалися викрасти особи. З матеріалів провадження видно, що єдиним доказом на підтвердження розміру матеріальних збитків, завданих цьому ТОВ протиправними діями засуджених, стали довідки зазначеного товариства про те, що: вартість 1 кг насіння соняшника на дату вчинення злочину становила 9,80 грн, а з 95 кг соняшника вихід насіння становить 25 кг, грошова вартість якого – 245 грн.
Водночас Об’єднана палата ККС ВС наголосила, що для встановлення розміру збитків має значення сорт соняшника, його якість. І в цьому кримінальному провадженні лише шляхом залучення експерта та на підставі його висновку могла бути встановлена вартість викраденого майна, розмір матеріальних збитків. Однак суди першої та апеляційної інстанцій належним чином не встановили такий елемент складу злочину, як розмір завданої шкоди.
Об’єднана палата ККС ВС закрила кримінальне провадження щодо двох осіб у зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення їхньої винуватості в суді і вичерпанням можливості їх отримати, а також одного засудженого, який відбував покарання у виправній колонії, звільнила з місць позбавлення волі.
Нагадаємо, чоловік отримав три місяці арешту за сім крадених шоколадок.