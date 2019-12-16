ВС освободил из колонии осужденного за попытку украсть соцветия подсолнечника за 245 грн

"Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда отменила приговоры местного и апелляционного судов в отношении двух лиц, осужденным за покушение на кражу соцветий подсолнечника (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 УК Украины)", - указали в ВС.

Как отмечается, они были признаны виновными в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались тайно похитить 95 кг соцветий подсолнечника с поля, арендованного соответствующим ООО. Однако довести свой преступный умысел до конца лица не смогли по причинам, не зависящим от их воли, - они были разоблачены сотрудниками этого общества.

Добавим, согласно постановлению Объединенной палаты КУС ВС по делу, как следует из приговора, попытку кражи осужденные совершили 27 сентября 2017 года. Так, один человек был осужден за это на срок 3 года 1 месяц, другой - освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

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Как отмечается в постановлении Объединенной палаты КУС ВС, в этом уголовном производстве важным обстоятельством, подлежащем установлению и доказыванию, является стоимость соцветий подсолнечника, которое пытались похитить. Из материалов производства видно, что единственным доказательством в подтверждение размера материального ущерба, причиненного этому ООО противоправными действиями осужденных, стали справки указанного общества о том, что: стоимость 1 кг семян подсолнечника на дату совершения преступления составляла 9,80 грн, а с 95 кг подсолнечника выход семян составляет 25 кг, денежная стоимость которого - 245 грн.

В то же время Объединенная палата КУС ВС отметила, что для установления размера убытков важен сорт подсолнечника, его качество. И в этом уголовном производстве только путем привлечения эксперта и на основании его заключения могла быть установлена стоимость похищенного имущества, размер материального ущерба. Однако суды первой и апелляционной инстанций должным образом не установили такой элемент состава преступления, как размер причиненного ущерба.

Объединенная палата КУС ВС закрыла уголовное производство в отношении двух лиц в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства их виновности в суде и исчерпанием возможности их получить, а также одного осужденного, отбывавшего наказание в исправительной колонии, освободили из мест лишения свободы.

Напомним, мужчина получил три месяца ареста за семь украденных шоколадок.