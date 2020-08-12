"Врятувати дороги": українці закликають порти та елеватори заборонити приймати перевантажені фури

"Заборонити портам та елеваторам прийом транспортних засобів з перевищенною допустимою загальною вагою зерновозів 40 т загальної ваги", - повідомляється в петиції.

Відзначимо, що саме перевантажені фури називають головним руйнівником українських доріг.

Раніше УНН повідомляв, що водії перевантажених фур скаржаться на господарів, які змушують їх іти на порушення в цілях власної вигоди. Серед таких називають відомі компанії, на кшталт "Кернел" і "Белтранс".