"Врятувати дороги": українці закликають порти та елеватори заборонити приймати перевантажені фури
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Українці подали петицію, в якій просять порти і елеватори заборонити приймати перевантажені фури, повідомляє УНН.
"Заборонити портам та елеваторам прийом транспортних засобів з перевищенною допустимою загальною вагою зерновозів 40 т загальної ваги", - повідомляється в петиції.
Відзначимо, що саме перевантажені фури називають головним руйнівником українських доріг.
Раніше УНН повідомляв, що водії перевантажених фур скаржаться на господарів, які змушують їх іти на порушення в цілях власної вигоди. Серед таких називають відомі компанії, на кшталт "Кернел" і "Белтранс".