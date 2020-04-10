Врятували дачі і зайченя: на Хмельниччині ліквідували загоряння сухої трави
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Хмельниччині вогнеборці ліквідували загоряння сухої трави, запобігли поширенню вогню на дачний масив та врятували зайченя. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС у області.
“9 квітня о 12:54 на пункт зв’язку Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності на вул. Озерна у місті Шепетівка. За викликом негайно було направлено вогнеборців 21 Державної пожежно-рятувальної частини. Суха вітряна погода сприяла швидкому поширенню вогню, який на момент прибуття підрозділу ДСНС вирував на площу 10000 кв.м.Окрім того, існувала загроза розповсюдження пожежі на житловий сектор дачного масиву”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вогнеборці негайно приступили до гасіння пожежі.
“Завдяки оперативності та злагодженості підрозділів, пожежу вдалося приборкати у тих масштабах, яких вона набула на момент їх прибуття, а головне, врятувати людські оселі. Також під час гасіння пожежі вогнеборці врятували від вогню сполохане зайченя. Загиблих та травмованих на місці пожежі не було”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, опубліковані фото пожежі з Чорнобильської зони.