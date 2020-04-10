Спасли дачи и зайчонка: в Хмельницкой области ликвидировали возгорание сухой травы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Хмельницкой области пожарные ликвидировали возгорание сухой травы, предотвратили распространение огня на дачный массив и спасли зайчонка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в области.
"9 апреля в 12:54 на пункт связи службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре сухой растительности на ул. Озерная в городе Шепетовка. По вызову немедленно было направлено пожарных 21 Государственной пожарно-спасательной части. Сухая ветреная погода способствовала быстрому распространению огня, который на момент прибытия подразделения ГСЧС бушевал на площади 10000 кв.м. Кроме того, существовала угроза распространения пожара на жилой сектор дачного массива", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные немедленно приступили к тушению пожара.
"Благодаря оперативности и слаженности подразделений, пожар удалось укротить в тех масштабах, какие он приобрела на момент их прибытия, а главное, спасти человеческие жилища. Также во время тушения пожара пожарные спасли от огня напуганного зайчонка. Погибших и травмированных на месте пожара не было", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, опубликованы фото пожара из Чернобыльской зоны.