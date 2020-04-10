Опубліковані фото пожежі у Чорнобильській зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Державне агентство України з управління зоною відчуження на власній сторінці у Facebook опублікувало фото з місця пожеж у Чорнобильській зоні, зазначає УНН з посиланням на відповідну публікацію.
Станом на 7:00 10 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.
До гасіння пожеж залучено 379 людей та 100 одиниць техніки, з них від ДСНС 320 людей особового складу та 79 одиниць техніки (в тому числі 3 літака АН-32П та 2 вертольоти ДСНС, якими 9 квітня здійснено 67 скидів – 154 т води).
Також зазначимо, що у Чорнобильській зоні перекрито контрольно-пропускні пункти "Поліське" та "Овруч". Також евакуйовано громадян, які проживають у селищі Поліське. Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу поліції зони Чорнобильської АЕС Ян Обжелянський.
“Поліцією зони ЧАЕС вжиті заходи щодо евакуації громадян, які проживають у смт Поліське, на даний час їх евакуйовано. На дану територію обмежений проїзд, перекриті контрольно-пропускні пункти: "Поліське" та "Овруч”, — сказав Обжелянський.
Фото з місця пожежі, перегляд повної галереї при переході на Facebook Державного агентства України з управління зоною відчуження: