Опубликованные фото пожара в Чернобыльской зоне
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения на своей странице в Facebook опубликовало фото с места пожаров в Чернобыльской зоне, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
По состоянию на 7:00 10 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.
К тушению пожаров привлечено 379 человек и 100 единиц техники, из них от ГСЧС 320 человек личного состава и 79 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, которому 9 апреля человеком осуществлен 67 сбросов — 154 т воды).
Также отметим, что в Чернобыльской зоне перекрыто контрольно-пропускные пункты “Полесское” и “Овруч”. Также эвакуированы граждан, проживающих в поселке Полесское. Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС Ян Обжелянский.
“Полицией зоны ЧАЭС приняты меры по эвакуации граждан, проживающих в пгт Полесское, в настоящее время их эвакуированы. На эту территорию ограничен проезд, перекрыты контрольно-пропускные пункты: “Полесская” и “Овруч”, — сказал Обжелянська.
Фото с места пожара, просмотр полной галереи при переходе на Facebook Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения: