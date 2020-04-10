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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 26946 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 36763 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Опубликованные фото пожара в Чернобыльской зоне

Опубликованные фото пожара в Чернобыльской зоне

Киев  •  УНН

 • 20110 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения на своей странице в Facebook опубликовало фото с места пожаров в Чернобыльской зоне, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.

По состоянию на 7:00 10 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

К тушению пожаров привлечено 379 человек и 100 единиц техники, из них от ГСЧС 320 человек личного состава и 79 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, которому 9 апреля человеком осуществлен 67 сбросов — 154 т воды).

Также отметим, что в Чернобыльской зоне перекрыто контрольно-пропускные пункты “Полесское” и “Овруч”. Также эвакуированы граждан, проживающих в поселке Полесское. Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС Ян Обжелянский.

“Полицией зоны ЧАЭС приняты меры по эвакуации граждан, проживающих в пгт Полесское, в настоящее время их эвакуированы. На эту территорию ограничен проезд, перекрыты контрольно-пропускные пункты: “Полесская” и “Овруч”, — сказал Обжелянська.

Фото с места пожара, просмотр полной галереи при переходе на Facebook Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения:

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