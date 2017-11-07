ВРП дозволила арешт голови господарського суду в Сумах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Вища рада правосуддя задовольнила клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо арешту голови Сумського господарського суду. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
"Вища рада правосуддя задовольнила клопотання САП, внесене за матеріалами Служби безпеки України щодо арешту голови Сумського господарського суду", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на отримання хабара у розмірі 26 тисяч доларів викрили голову сумського господарського суду.