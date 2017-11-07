ВРП разрешила арест главы хозяйственного суда в Сумах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте председателя Сумского хозяйственного суда. Об этом на странице в Facebook сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
"Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство САП, внесенное по материалам Службы безопасности Украины об аресте председателя Сумского хозяйственного суда", - говорится в сообщении.
Напомним, на получение взятки в размере 26 000 долларов разоблачили председателя Сумского хозяйственного суда.